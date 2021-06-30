GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 21.02.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 21.09.2018 02.01.2019
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 21.09.2018 02.01.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945114
BIST
16:451.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:458,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0259
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:4510,3185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:45497,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,93
|Açılış
|: 497,10
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PEKGY
|1,10
|75.298.014
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.594.474
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.547.776
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.347
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.348
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.055.900
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,37
|6.268.638
|% -8,67
|
|THYAO
|13,65
|985.781.509
|% 2,09
|
|GARAN
|8,37
|785.674.026
|% 0,84
|
|SASA
|27,26
|375.665.568
|% 0,29
|
|KOZAL
|116,90
|325.351.595
|% -0,17
|
|ERBOS
|127,70
|310.521.743
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,89
|248.353.324
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,17
|241.655.615
|% 0,46
|
|GARAN
|8,37
|785.674.026
|% 0,84
|
|THYAO
|13,65
|985.781.509
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|75.298.014
|% 10,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6686
|8,6731
|% -0,30
|
|Euro
|10,3110
|10,3185
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9568
|12,0167
|% -0,34
|
|Frank
|9,3604
|9,4168
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|9,43
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.277
|3.362
|40,41
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|19,55
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,78
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,40
|76,40
|1,79
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:57CLEBI
Yüzde 4.68 oranında artışla 210.20 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 838 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 05 artarak (% 0.55 ) 1, 471
-
16:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
16:56XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 465.00 milyon TL de
-
16:55EDIP
Yüzde 8.57 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 222 adet işlem