GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMetin Türkeş 01.01.2012 2006 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 26 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErkan Öğeç 31.08.2018 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 2018- devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Yönetmen 26 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMurat Özkan 15.10.2020 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başkanı 2018 - devam Deniz Portföy İş Geliştirme - Fonlar Bölüm Müdürü 16 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıHabib Yıldırım 28.06.2021 2015 - 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. – Fon ve Portföy Yönetimi 2019 - 2020 Türk Holding – Hazine 2020 – 2021 İnfo Menkul Değerler A.Ş. – Hazine 2021 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş – Fon ve Portföy Yönetimi 8 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945863BIST