GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.10.2021 14:33
SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972759
BIST
15:161.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:169,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0457
|Açılış
|: 85,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 85,6500
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:1611,0527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:167,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,07
|Açılış
|: 7,35
|
|Önceki Kapanış
|: 7,42
|
7,43
En Düşük
7,29
BIST En Aktif Hisseler15:16
|HEDEF
|2,84
|3.296.769
|% 9,65
|
|JANTS
|63,95
|262.812.777
|% 9,04
|
|ZRGYO
|1,81
|69.331.562
|% 9,04
|
|KARYE
|19,82
|55.466.703
|% 8,37
|
|TGSAS
|16,75
|24.679.577
|% 7,72
|
|BIOEN
|25,20
|288.684.721
|% -6,67
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,65
|225.303.212
|% -5,39
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|IZTAR
|23,40
|4.082.572
|% -4,41
|
|GARAN
|9,49
|1.927.658.818
|% 2,71
|
|EREGL
|19,59
|981.840.355
|% -2,05
|
|THYAO
|14,80
|881.811.834
|% 0,68
|
|ASELS
|16,47
|747.991.875
|% -2,95
|
|AKBNK
|5,73
|746.588.100
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,63
|588.567.105
|% 1,15
|
|GARAN
|9,49
|1.927.658.818
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,98
|293.660.683
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,73
|746.588.100
|% 2,69
|
|DOHOL
|2,65
|276.025.293
|% -0,38
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4847
|9,4900
|% -0,48
|
|Euro
|11,0447
|11,0527
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,9863
|13,0515
|% -0,80
|
|Frank
|10,2770
|10,3389
|% -0,52
|
|Riyal
|2,5201
|2,5327
|% -0,62
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,01
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.605
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.589
|3.679
|-2,08
|
|Yarım
|1.734
|1.780
|-1,01
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-1,03
|