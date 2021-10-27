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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.10.2021 14:33


SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972759


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:161.511
Değişim :  0,15% |  2,27
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.518 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler15:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 3.296.769 % 9,65  
JANTS 63,95 262.812.777 % 9,04  
ZRGYO 1,81 69.331.562 % 9,04  
KARYE 19,82 55.466.703 % 8,37  
TGSAS 16,75 24.679.577 % 7,72  
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15:16 Alış Satış %  
Dolar 9,4847 9,4900 % -0,48  
Euro 11,0447 11,0527 % -0,13  
Sterlin 12,9863 13,0515 % -0,80  
Frank 10,2770 10,3389 % -0,52  
Riyal 2,5201 2,5327 % -0,62  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -2,01  
Altın Gr. 547 547 -3,18  
Cumhuriyet 3.605 3.659 -6,00  
Tam 3.589 3.679 -2,08  
Yarım 1.734 1.780 -1,01  
Çeyrek 870 890 -0,50  
Gümüş.Ons 24,00 24,02 -0,14  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,09  
B. Petrol 84,62 84,62 -1,03  
Seans Raporu 15:16
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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