GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 14:16
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 26 Hayır
Bora BÖCÜGÖZ Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 24 Hayır
Fatih ARABACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 25 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 27 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 24 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Talat SOYSAL 27.03.2018 22
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Türkeş 01.01.2012 2006 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 27 SPK Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Erkan Öğeç 31.08.2018 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 2018- devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Yönetmen 27 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Murat Özkan 15.10.2020 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başkanı 2018 - devam Deniz Portföy İş Geliştirme - Fonlar Bölüm Müdürü 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Habib Yıldırım 28.06.2021 2015 - 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi 2019 - 2020 Türk Holding - Hazine 2020 ? 2021 İnfo Menkul Değerler A.Ş. - Hazine 2021 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş - Fon ve Portföy Yönetimi 9 SPK Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988608
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