GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2022 09:32
(BRUT) 5 16.09.2019 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 16.09.2019 02.01.2020
BIST-KYD OSBA SABIT 5 16.09.2019 02.01.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989688
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
0
En Düşük
0
18:0513,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0094
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
18:0515,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0572
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7018
En Düşük
15,5317
18:05798,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,30
|Açılış
|: 798,27
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
791,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|9,20
|1.315.460
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,36
|9.486.974
|% 0,00
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 0,00
|
|POLHO
|3,08
|26.223.426
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,20
|1.315.460
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,36
|9.486.974
|% 0,00
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 0,00
|
|POLHO
|3,08
|26.223.426
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 0,00
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8298
|13,8325
|% -0,07
|
|Euro
|15,6279
|15,7085
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,6418
|18,7353
|% 0,15
|
|Frank
|14,9283
|15,0182
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6671
|3,6854
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,34
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,15
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,79
|