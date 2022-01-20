GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2013 7.51 92.492014 23.52 76.482015 25.68 74.322016 41,42 58,582017 47,77 52,232018 14,52 85,482019 9,69 90,312020 8 922021 8 92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995264BIST