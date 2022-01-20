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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.01.2022 11:45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 24.94 75.06
2014 17.10 82.90
2015 22.40 77.60
2016 46,60 53,40
2017 49,21 50,79
2018 14,36 85,64
2019 6,67 93,33
2020 6 94
2021 6 94




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995275


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PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
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Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
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