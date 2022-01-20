GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2022 12:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 23.33 76.67
2014 14.29 85.71
2015 12.21 87.79
2016 10,93 89,07
2017 4,32 95,68
2018 8,50 91,50
2019 6,81 93,19
2020 5 95
2021 9 91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995285
BIST
15:142.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,78
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
2.013
15:1413,3580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0670
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
15:1415,1604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0832
|Açılış
|: 15,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
15:14788,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -7,18
|Açılış
|: 788,40
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler15:14
|RODRG
|19,36
|1.690.503
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|97.610.406
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.386.128
|% 9,97
|
|EDATA
|21,98
|9.858.664
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,77
|1.544.753
|% 9,90
|
|UZERB
|66,00
|1.444.476
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.178.830
|% -9,88
|
|ANELE
|2,24
|52.763.058
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,55
|71.539
|% -6,93
|
|KUTPO
|86,50
|88.362.702
|% -5,93
|
|KRDMD
|12,60
|3.136.634.981
|% 2,44
|
|THYAO
|28,34
|2.700.722.625
|% 3,43
|
|GARAN
|11,98
|2.534.403.380
|% -0,42
|
|YKBNK
|4,06
|2.414.190.223
|% -1,22
|
|PETKM
|8,96
|1.906.366.697
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,06
|2.414.190.223
|% -1,22
|
|KRDMD
|12,60
|3.136.634.981
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,43
|587.164.561
|% -1,62
|
|GARAN
|11,98
|2.534.403.380
|% -0,42
|
|PETKM
|8,96
|1.906.366.697
|% -2,40
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3447
|13,3580
|% -0,50
|
|Euro
|15,1413
|15,1604
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,0868
|18,1775
|% -0,81
|
|Frank
|14,5075
|14,5949
|% -0,70
|
|Riyal
|3,5441
|3,5619
|% -0,71
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-3,50
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-9,44
|
|Cumhuriyet
|5.231
|5.310
|-44,00
|
|Tam
|5.196
|5.332
|-47,89
|
|Yarım
|2.512
|2.579
|-23,16
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-11,58
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|-0,30
|