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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.02.2022 16:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 60-100 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
DİĞER 0-40 Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları, katılım esaslarına uygun azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
DİĞER 0-10 Vaad Sözleşmeleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001108


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,80 13.302.012 % 9,99  
INVEO 29,54 85.858.946 % 9,98  
OYLUM 4,86 10.502.802 % 9,95  
INTEM 111,90 41.294.213 % 9,92  
GMTAS 2,78 9.101.709 % 9,88  
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Riyal 3,5845 3,6025 % -0,18  
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Altın Ons 1.841 1.841 13,46  
Altın Gr. 798 798 4,18  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,32 23,37 0,15  
Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,04  
B. Petrol 93,44 93,44 2,03  
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