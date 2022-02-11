GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı SenetleriDİĞER 0-20 Türk Lirası Cinsinden Katılma HesabıDİĞER 0-15 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Katılım Finans İlkelerine Uygun Olanlar)DİĞER 10-15 BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarDİĞER 0-5 Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri / BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001105BIST