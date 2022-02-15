GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 60-80 Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabıDİĞER 20-40 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarıDİĞER 0-10 Azami 184 gün vadeli ters repo işlemleriDİĞER 0-10 Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleriVaad Sözleşmeleri 0-10DİĞER 0-20 Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001798BIST