GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 25-100 Kamu İç Borçlanma AraçlarıDİĞER 0-75 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDİĞER 0-10 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen(TL/Döviz)Ters Repo İşlemleri 0-75DİĞER 0-25 Vadeli / Katılma Hesabı (TL-Döviz)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDİĞER 0-75 Kamu Kira SertifikalarıDİĞER 0-75 Özel Sektör Kira SertifikalarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-20 TL - DövizGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 TL-DövizAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10DİĞER 0-75 İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDİĞER 0-75 İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001799BIST