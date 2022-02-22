GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2022 10:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003375
BIST
14:412.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,33
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:4113,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1441
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:4115,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2023
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6842
En Düşük
15,4300
14:41842,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,83
|Açılış
|: 842,08
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:38
|HUNER
|2,20
|3.434.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.072.296
|% 9,94
|
|TCELL
|21,00
|502.260.274
|% 8,58
|
|POLTK
|592,70
|81.767.894
|% 8,04
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.653
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.998.252
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,88
|2.619.607.005
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,70
|1.008.787.825
|% -0,26
|
|EREGL
|28,54
|884.901.631
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,01
|857.879.849
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|733.663.468
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,01
|857.879.849
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|733.663.468
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,25
|288.031.262
|% -2,17
|
|ODAS
|1,35
|148.633.189
|% -0,74
|
|THYAO
|28,88
|2.619.607.005
|% -1,90
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8041
|13,8067
|% 1,05
|
|Euro
|15,6652
|15,6811
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,6805
|18,7742
|% 0,81
|
|Frank
|14,9707
|15,0609
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6703
|3,6887
|% 1,09
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-10,97
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.594
|5.679
|63,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|69,71
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|33,72
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|16,86
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,95
|