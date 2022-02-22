GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2022 10:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003379
BIST
14:502.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -14,83
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:5013,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1578
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:5015,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2113
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6905
En Düşük
15,4300
14:50840,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,12
|Açılış
|: 840,37
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:48
|HUNER
|2,20
|3.440.142
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.075.759
|% 9,94
|
|TCELL
|20,90
|538.221.039
|% 8,07
|
|POLTK
|591,00
|81.996.538
|% 7,73
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.653
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|48.004.605
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,96
|2.639.436.731
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,73
|1.025.788.888
|% 0,00
|
|EREGL
|28,58
|892.575.753
|% -0,97
|
|YKBNK
|4,02
|860.241.083
|% -0,74
|
|KARSN
|3,96
|735.182.470
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|860.241.083
|% -0,74
|
|KARSN
|3,96
|735.182.470
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,26
|290.982.376
|% -1,74
|
|ODAS
|1,36
|148.775.584
|% 0,00
|
|THYAO
|28,96
|2.639.436.731
|% -1,63
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8094
|13,8179
|% 1,14
|
|Euro
|15,6763
|15,6864
|% 1,34
|
|Sterlin
|18,6881
|18,7818
|% 0,85
|
|Frank
|14,9734
|15,0636
|% 0,84
|
|Riyal
|3,6711
|3,6895
|% 1,11
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-8,63
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.596
|5.681
|65,00
|
|Tam
|5.568
|5.707
|65,77
|
|Yarım
|2.691
|2.761
|31,81
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|15,91
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,35
|