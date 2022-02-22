GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2022 10:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003380
BIST
14:492.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,62
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:4913,8180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1554
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:4915,6899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2111
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6899
En Düşük
15,4300
14:49841,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,18
|Açılış
|: 841,43
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:47
|HUNER
|2,20
|3.439.042
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.075.759
|% 9,94
|
|TCELL
|20,94
|534.935.123
|% 8,27
|
|POLTK
|590,40
|81.837.115
|% 7,62
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.653
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|48.003.916
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,96
|2.635.274.594
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,71
|1.016.731.451
|% -0,17
|
|EREGL
|28,58
|891.616.844
|% -0,97
|
|YKBNK
|4,02
|860.208.966
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|734.975.053
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,02
|860.208.966
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|734.975.053
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,26
|290.905.952
|% -1,74
|
|ODAS
|1,35
|148.726.153
|% -0,74
|
|THYAO
|28,96
|2.635.274.594
|% -1,63
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8083
|13,8163
|% 1,12
|
|Euro
|15,6763
|15,6877
|% 1,35
|
|Sterlin
|18,6874
|18,7811
|% 0,85
|
|Frank
|14,9713
|15,0615
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6709
|3,6893
|% 1,11
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,40
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.596
|5.681
|65,00
|
|Tam
|5.569
|5.708
|66,60
|
|Yarım
|2.692
|2.761
|32,21
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|16,11
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,14
|
|B. Petrol
|95,13
|95,13
|2,14
|