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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.02.2022 10:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003380


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BIST En Aktif Hisseler14:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,20 3.439.042 % 10,00  
KRTEK 9,84 23.075.759 % 9,94  
TCELL 20,94 534.935.123 % 8,27  
POLTK 590,40 81.837.115 % 7,62  
BASCM 5,67 395.881 % 7,59  
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14:47 Alış Satış %  
Dolar 13,8083 13,8163 % 1,12  
Euro 15,6763 15,6877 % 1,35  
Sterlin 18,6874 18,7811 % 0,85  
Frank 14,9713 15,0615 % 0,83  
Riyal 3,6709 3,6893 % 1,11  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -10,40  
Altın Gr. 840 840 3,16  
Cumhuriyet 5.596 5.681 65,00  
Tam 5.569 5.708 66,60  
Yarım 2.692 2.761 32,21  
Çeyrek 1.350 1.380 16,11  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,11  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,14  
B. Petrol 95,13 95,13 2,14  
Seans Raporu 14:47
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