GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2022 13:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 21.02.2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 21.02.2019 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 21.02.2019 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 21.02.2019 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 21.02.2019 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mümin Türkses 22.02.2021 2016-2020 Denizbank - Trader 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur
16:032.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,98
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:0314,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:0316,3244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0347
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
16:03921,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,97
|Açılış
|: 921,08
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ENSRI
|16,94
|36.427.449
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.224.558
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.621.662
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.338.075
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|84.091.644
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.614.609
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,70
|68.171.554
|% -7,02
|
|AYCES
|68,20
|7.767.451
|% -5,87
|
|GARAN
|12,12
|3.001.422.477
|% 1,59
|
|THYAO
|28,32
|1.779.498.452
|% -0,70
|
|KRDMD
|15,18
|1.273.895.901
|% -0,52
|
|HEKTS
|18,34
|1.095.286.951
|% 5,83
|
|EREGL
|33,26
|1.032.827.902
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|GARAN
|12,12
|3.001.422.477
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,34
|371.308.264
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|587.853.131
|% -1,22
|
|ODAS
|1,60
|229.435.125
|% -3,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8464
|14,8517
|% 0,20
|
|Euro
|16,3145
|16,3244
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,5360
|19,6340
|% -0,36
|
|Frank
|15,8310
|15,9263
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,14
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,56
|
|Altın Gr.
|921
|921
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|27,00
|
|Tam
|6.072
|6.224
|41,23
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|19,94
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|9,97
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,99
|