GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.03.2022 15:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013419
BIST
15:502.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,28
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:5014,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:5016,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0235
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:50927,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,13
|Açılış
|: 927,28
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.668.608
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.868
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.748.708
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.240.361
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,18
|14.819.998
|% -4,79
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|SASA
|61,80
|1.909.501.442
|% 3,00
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,31
|1.013.131.757
|% 0,07
|
|EREGL
|32,92
|976.777.913
|% -0,84
|
|ODAS
|1,84
|684.478.738
|% 9,52
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,35
|378.778.103
|% 3,07
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|DOHOL
|3,29
|327.310.704
|% 1,86
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8416
|14,8501
|% 0,13
|
|Euro
|16,2615
|16,2714
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,3880
|19,4852
|% -0,53
|
|Frank
|15,8171
|15,9124
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9452
|3,9649
|% 0,09
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-50,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|-50,32
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-24,34
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-12,17
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,27
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05PEGYO
Yüzde 5.98 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 106, 149 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 8 artarak (% 0.16 ) 2, 417
-
16:03GLYHO
Yüzde 8.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 511, 713 adet işlem
-
16:02AYEN
Yüzde 6.44 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 578 adet işlem
-
16:01KRSTL
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 584 adet işlem