GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2022 11:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 01.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 01.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.01.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 01.01.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 01.01.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A
11:512.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,02
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:5114,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 14,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:5116,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0218
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:51907,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,66
|Açılış
|: 907,34
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|113,30
|5.044.658
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,78
|79.251.566
|% 8,62
|
|YKSLN
|7,05
|38.524.591
|% 7,31
|
|ISFIN
|3,68
|270.268.519
|% 7,29
|
|TURGG
|211,30
|27.904.535
|% 7,26
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,54
|70.778.983
|% -5,58
|
|DESA
|13,63
|13.149.365
|% -4,62
|
|GLBMD
|5,73
|4.674.401
|% -3,70
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,40
|2.135.263.998
|% 0,68
|
|GARAN
|12,19
|1.074.006.666
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,24
|984.952.702
|% 1,94
|
|SISE
|15,31
|556.459.774
|% 1,19
|
|KARSN
|5,53
|543.438.812
|% 4,14
|
|KARSN
|5,53
|543.438.812
|% 4,14
|
|GARAN
|12,19
|1.074.006.666
|% 0,00
|
|ODAS
|1,70
|140.013.533
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,08
|336.945.942
|% -0,97
|
|ISFIN
|3,68
|270.268.519
|% 7,29
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6473
|14,6516
|% -0,01
|
|Euro
|16,3146
|16,3323
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1518
|19,2479
|% -0,25
|
|Frank
|15,7623
|15,8572
|% -0,33
|
|Riyal
|3,8923
|3,9118
|% -0,09
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,58
|
|Altın Gr.
|906
|907
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,41
|