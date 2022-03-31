GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2022 11:51
- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer stan Muğaloğlu 31.08.2016 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 16.03.2021 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Atıl Acara 14.10.2021 2016 - 2020 TEB Portföy Yönetimi - Analist 2020 - 2021 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kaan Rota 14.03.2022 2017 - 2019 QNB Finansbank A.Ş. - Hazine Yetkili 2019 - 2022 QNB Finansbank A.Ş. - Hazine Yönetmeni 2022 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014345
BIST
12:542.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,55
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:5414,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:5416,3276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0265
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:54908,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,99
|Açılış
|: 907,80
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ULUSE
|113,30
|5.406.425
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|61.162.205
|% 9,89
|
|SONME
|37,16
|2.675.313
|% 7,46
|
|ASUZU
|72,75
|63.684.726
|% 6,99
|
|TURGG
|210,00
|34.915.691
|% 6,60
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,45
|83.823.686
|% -6,21
|
|GLBMD
|5,72
|5.324.334
|% -3,87
|
|MERIT
|30,52
|2.003.249
|% -3,66
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,42
|2.362.303.307
|% 0,75
|
|KRDMD
|15,26
|1.349.186.593
|% 2,07
|
|GARAN
|12,19
|1.244.995.533
|% 0,00
|
|KARSN
|5,60
|759.645.734
|% 5,46
|
|SISE
|15,34
|674.654.822
|% 1,39
|
|KARSN
|5,60
|759.645.734
|% 5,46
|
|GARAN
|12,19
|1.244.995.533
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|173.528.902
|% 2,38
|
|YKBNK
|4,06
|398.906.967
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,61
|344.385.538
|% 5,25
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6651
|14,6684
|% 0,10
|
|Euro
|16,3090
|16,3276
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1783
|19,2745
|% -0,11
|
|Frank
|15,8198
|15,9151
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8979
|3,9175
|% 0,06
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,89
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-29,85
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-14,44
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,41
|