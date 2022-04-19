GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 15:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK
17:592.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,57
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:5914,6670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:5915,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:59922,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,33
|Açılış
|: 922,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.559.524
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|SMRTG
|17,16
|310.126.751
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,01
|67.992.121
|% 9,84
|
|ISGYO
|11,07
|54.898.805
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.491.141
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.038.031
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.369.031
|% -9,88
|
|THYAO
|38,60
|4.610.250.774
|% 2,55
|
|GARAN
|14,24
|3.460.128.902
|% -1,25
|
|KRDMD
|16,35
|2.729.600.675
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.529.797.454
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,40
|2.139.462.520
|% 1,55
|
|ODAS
|2,52
|1.411.469.238
|% 5,88
|
|TSKB
|2,01
|976.702.349
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,24
|2.529.797.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.093.631.510
|% 0,00
|
|HALKB
|6,00
|1.504.243.707
|% 1,87
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6622
|14,6631
|% 0,18
|
|Euro
|15,8222
|15,8337
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,9950
|19,0903
|% 0,03
|
|Frank
|15,3899
|15,4827
|% -0,27
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,34
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,28
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,55
|