GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 15:16
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yöneti
17:592.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,57
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:5914,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:5915,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0397
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:59922,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,08
|Açılış
|: 922,64
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|17,18
|322.174.179
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.656.894
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|AYEN
|15,86
|24.445.404
|% 9,91
|
|ISGYO
|11,07
|55.023.231
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.581.897
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.153.208
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.369.031
|% -9,88
|
|THYAO
|38,68
|4.684.023.682
|% 2,76
|
|GARAN
|14,20
|3.541.412.112
|% -1,53
|
|KRDMD
|16,38
|2.793.006.985
|% 1,49
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|SISE
|17,94
|2.164.310.706
|% -0,72
|
|ODAS
|2,53
|1.429.141.737
|% 6,30
|
|TSKB
|2,01
|984.641.547
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.095.720.576
|% 0,00
|
|HALKB
|5,99
|1.513.690.257
|% 1,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6622
|14,6631
|% 0,18
|
|Euro
|15,8222
|15,8337
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,9971
|19,0924
|% 0,04
|
|Frank
|15,3880
|15,4807
|% -0,28
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-23,54
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-10,87
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,73
|