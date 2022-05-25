GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2022 16:11
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yöneti
16:332.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 25,79
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.403
En Düşük
2.384
16:3316,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2930
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3695
En Düşük
16,0430
16:3317,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1735
|Açılış
|: 17,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4702
En Düşük
17,2406
16:33973,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,57
|Açılış
|: 973,81
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DAGHL
|27,06
|5.174.449
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|539.778.152
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.639.013
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|52.662.108
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,00
|1.918.911
|% 9,89
|
|MEPET
|4,07
|24.347.478
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|32.510.546
|% -9,82
|
|SELVA
|8,62
|32.377.023
|% -8,30
|
|NUGYO
|5,71
|77.111.651
|% -6,85
|
|DOGUB
|4,48
|24.293.543
|% -5,68
|
|SISE
|20,56
|2.318.034.175
|% 3,73
|
|THYAO
|41,94
|2.062.669.615
|% -0,52
|
|GARAN
|14,66
|1.824.783.545
|% -1,00
|
|ASELS
|23,64
|1.299.393.526
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,44
|905.151.959
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,44
|905.151.959
|% 1,37
|
|HALKB
|5,60
|822.133.453
|% 8,74
|
|GARAN
|14,66
|1.824.783.545
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,57
|317.028.142
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,15
|500.064.442
|% 4,53
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3611
|16,3718
|% 1,84
|
|Euro
|17,4571
|17,4759
|% 1,04
|
|Sterlin
|20,4097
|20,5120
|% 1,44
|
|Frank
|16,9471
|17,0492
|% 1,53
|
|Riyal
|4,3472
|4,3690
|% 1,59
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-13,06
|
|Altın Gr.
|974
|974
|7,49
|
|Cumhuriyet
|6.459
|6.556
|49,00
|
|Tam
|6.444
|6.606
|66,18
|
|Yarım
|3.114
|3.196
|32,01
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|16,01
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,78
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 86 artarak (% 1.21 ) 2, 664
-
16:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, TRKCM
-
16:46XU100
Endeks 2, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 24, 044.00 milyon TL de
-
16:45RHEAG
Yüzde 9.89 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 001, 676 adet işlem
-
16:44OYAKC
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 323, 997 adet işlem