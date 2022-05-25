GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2022 16:23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK
17:392.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 46,32
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:3916,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3202
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:3917,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2233
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:39973,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,26
|Açılış
|: 973,49
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.363.903
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.947.647
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.683.546
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|116.892.486
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.691.889
|% -9,82
|
|SELVA
|8,50
|35.696.344
|% -9,57
|
|FENER
|42,58
|299.286.533
|% -7,23
|
|THYAO
|42,52
|3.037.272.734
|% 0,85
|
|SISE
|20,94
|2.745.307.486
|% 5,65
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|ASELS
|23,76
|1.493.532.290
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.202.823.190
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|511.735.305
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|800.904.997
|% 5,04
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3837
|16,3960
|% 1,99
|
|Euro
|17,5019
|17,5199
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,4588
|20,5614
|% 1,69
|
|Frank
|16,9321
|17,0341
|% 1,44
|
|Riyal
|4,3503
|4,3721
|% 1,66
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-15,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 76 artarak (% 2.34 ) 2, 175
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, ARCLK, KGYO, GZNMI, SEKFK, ALKA, HALKB, DAGHL