GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2022 16:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yö
17:402.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 46,02
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:4016,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,3181
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:4017,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2288
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:40973,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,26
|Açılış
|: 973,49
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DAGHL
|27,06
|5.265.993
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.364.200
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.999.067
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.785.414
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|117.117.410
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.702.774
|% -9,82
|
|SELVA
|8,56
|35.753.202
|% -8,94
|
|FENER
|42,64
|302.932.959
|% -7,10
|
|THYAO
|42,56
|3.056.425.637
|% 0,95
|
|SISE
|20,90
|2.771.134.050
|% 5,45
|
|GARAN
|14,86
|2.299.084.690
|% 0,35
|
|ASELS
|23,76
|1.497.905.729
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.212.875.084
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|517.696.874
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|804.055.431
|% 5,04
|
|GARAN
|14,86
|2.299.084.690
|% 0,35
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3767
|16,3933
|% 1,98
|
|Euro
|17,4985
|17,5208
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,4716
|20,5743
|% 1,75
|
|Frank
|16,9457
|17,0477
|% 1,52
|
|Riyal
|4,3520
|4,3738
|% 1,70
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,79
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,08
|
Seans Raporu
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