GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.05.2022 11:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033519
BIST
13:142.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:1416,4129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0327
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:1417,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0322
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:14977,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 977,20
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:14
|MRGYO
|1,54
|20.156.984
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|15.044.281
|% 9,98
|
|SILVR
|14,13
|6.692.982
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.492.802
|% 9,93
|
|AKSA
|60,50
|234.697.111
|% 8,81
|
|KZBGY
|70,30
|22.886.233
|% -9,23
|
|AVGYO
|3,08
|19.664.334
|% -8,06
|
|AKFGY
|2,33
|172.664.878
|% -5,67
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|TUREX
|12,28
|10.479.894
|% -3,61
|
|THYAO
|48,94
|3.847.765.036
|% -1,17
|
|TUPRS
|273,00
|1.287.374.977
|% 5,41
|
|SASA
|35,46
|1.258.995.040
|% 3,74
|
|GARAN
|14,63
|1.195.506.544
|% 1,81
|
|ASELS
|24,28
|963.062.154
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,71
|510.490.011
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,00
|727.679.350
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,61
|718.203.906
|% 1,32
|
|TSKB
|2,25
|328.714.605
|% 6,64
|
|SKBNK
|1,27
|149.487.601
|% 1,60
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4077
|16,4129
|% 0,20
|
|Euro
|17,6105
|17,6335
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,6340
|20,7375
|% -0,14
|
|Frank
|17,0463
|17,1490
|% 0,04
|
|Riyal
|4,3658
|4,3877
|% 0,29
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|8,00
|
|Tam
|6.467
|6.630
|2,08
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|1,01
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,90
|