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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.07.2022 13:03
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Katılma Hesapları (TL - Döviz - Altın)
DİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar
DİĞER 0-20 Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları
DİĞER 0-20 Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
DİĞER 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
DİĞER 0-10 Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri / BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046323


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 58,30 11.397.862 % 10,00  
RHEAG 1,98 2.201.865 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.209.356 % 10,00  
ALKA 43,34 47.146.034 % 10,00  
VAKKO 18,37 49.292.732 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5853 17,5956 % 0,21  
Euro 17,9494 17,9602 % -0,05  
Sterlin 21,0254 21,1309 % 0,15  
Frank 18,0255 18,1340 % -0,10  
Riyal 4,6666 4,6900 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 -5,24  
Altın Gr. 966 966 -0,25  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.567 6.637 6,00  
Yarım 3.200 3.243 2,00  
Çeyrek 1.605 1.622 1,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,84 0,07  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,08  
B. Petrol 107 107 -0,71  
Seans Raporu 18:05
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