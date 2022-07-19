GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 80-100 Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Katılma Hesapları (TL - Döviz - Altın)DİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki PaylarDİĞER 0-20 Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı PaylarıDİĞER 0-20 Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira SertifikalarıDİĞER 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira SertifikalarıDİĞER 0-10 Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri / BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046323BIST