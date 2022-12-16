GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 12:15
ürev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087859
BIST
12:415.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 16,87
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:4118,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:4119,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0178
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:411.065,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.065,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ARASE
|255,20
|21.209.417
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.249.038
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.729.874
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.138.803
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|88.894.725
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|157.545.717
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.615.111
|% -9,82
|
|EUREN
|14,43
|511.367.426
|% -9,36
|
|ALFAS
|294,40
|226.903.126
|% -7,86
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,44
|2.911.745.151
|% 7,10
|
|VAKBN
|11,92
|2.862.896.342
|% 3,92
|
|EKGYO
|8,15
|2.749.362.983
|% 3,43
|
|THYAO
|140,20
|2.646.753.175
|% 0,07
|
|YKBNK
|11,97
|2.095.653.813
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,15
|2.749.362.983
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,14
|883.411.165
|% 7,90
|
|VAKBN
|11,92
|2.862.896.342
|% 3,92
|
|YKBNK
|11,97
|2.095.653.813
|% 1,10
|
|TSKB
|4,85
|800.777.236
|% 4,53
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6454
|18,6482
|% 0,02
|
|Euro
|19,7966
|19,8061
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6705
|% -0,35
|
|Frank
|19,9948
|20,1152
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.206
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.547
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,59
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|-1,52
|