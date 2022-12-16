GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 12:20
Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087868
BIST
12:075.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,60
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
12:0718,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:0719,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:071.065,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.065,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ARASE
|255,20
|20.658.440
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.103.076
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|86.345.102
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.405.698
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|154.658.003
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.302.005
|% -9,82
|
|EUREN
|14,50
|317.983.454
|% -8,92
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ALFAS
|296,00
|202.331.756
|% -7,36
|
|ENKAI
|27,22
|2.611.630.821
|% 6,25
|
|VAKBN
|11,85
|2.579.485.862
|% 3,31
|
|EKGYO
|8,20
|2.539.754.635
|% 4,06
|
|THYAO
|140,00
|2.388.216.486
|% -0,07
|
|YKBNK
|11,95
|1.959.734.150
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,20
|2.539.754.635
|% 4,06
|
|SKBNK
|3,10
|789.946.645
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,85
|2.579.485.862
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,95
|1.959.734.150
|% 0,93
|
|TSKB
|4,86
|689.482.843
|% 4,74
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6524
|% 0,05
|
|Euro
|19,8312
|19,8404
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6223
|22,7358
|% -0,06
|
|Frank
|20,0355
|20,1562
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,04
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,99
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, TOASO
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 53 artarak (% 0.25 ) 4, 550
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ARASE, PLTUR, INVEO, UZERB, AYCES, RODRG
-
12:20
AYCES, ATEKS, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında