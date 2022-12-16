GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 12:21
Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 18.04.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087871
BIST
12:295.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,13
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:2918,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:2919,8202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:291.066,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.066,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:29
|ARASE
|255,20
|21.209.417
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.221.318
|% 9,99
|
|SANEL
|14,68
|5.138.803
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|88.645.297
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|156.759.743
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.390.889
|% -9,82
|
|EUREN
|14,47
|473.389.729
|% -9,11
|
|ALFAS
|292,10
|220.041.273
|% -8,58
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,50
|2.779.916.548
|% 7,34
|
|EKGYO
|8,14
|2.734.535.421
|% 3,30
|
|VAKBN
|11,85
|2.724.041.067
|% 3,31
|
|THYAO
|140,10
|2.597.459.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,96
|2.062.153.493
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,14
|2.734.535.421
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,13
|861.018.213
|% 7,56
|
|VAKBN
|11,85
|2.724.041.067
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,96
|2.062.153.493
|% 1,01
|
|TSKB
|4,82
|770.126.886
|% 3,88
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6481
|18,6536
|% 0,05
|
|Euro
|19,8114
|19,8202
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5565
|22,6696
|% -0,35
|
|Frank
|20,0110
|20,1315
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,07
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,91
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.203
|7.252
|-6,00
|
|Yarım
|3.488
|3.545
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|-0,26
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-1,35
|