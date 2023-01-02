GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 09:33
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
GENEL DÜZEY TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003=100) 0 30.12.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091745
BIST
11:035.610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 100,90
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.613
En Düşük
5.568
11:0318,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0320,0240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:031.098,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.098,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BFREN
|4.323,00
|14.871.120
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.802.110
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.404.706
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.348.467
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,36
|86.073.938
|% -6,40
|
|ULUFA
|9,71
|44.042.693
|% -6,36
|
|BRKVY
|33,30
|27.157.002
|% -6,09
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,10
|3.310.484
|% -4,33
|
|ASELS
|64,05
|2.123.846.901
|% 3,06
|
|THYAO
|144,00
|1.931.233.217
|% 2,20
|
|TCELL
|39,70
|1.544.788.714
|% 4,80
|
|EKGYO
|8,99
|1.365.629.207
|% 2,98
|
|TTKOM
|26,36
|1.289.615.544
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,99
|1.365.629.207
|% 2,98
|
|KRDMD
|18,48
|1.015.722.434
|% 2,72
|
|TTKOM
|26,36
|1.289.615.544
|% 7,33
|
|ISCTR
|12,93
|611.140.670
|% 1,25
|
|PETKM
|20,14
|831.798.115
|% 0,90
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7196
|18,7289
|% 0,15
|
|Euro
|19,9880
|20,0240
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5294
|22,6424
|% -0,05
|
|Frank
|20,1853
|20,3069
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18OSMEN
Yüzde 5.83 oranında artışla 67.20 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 980 adet işlem
-
11:17BRYAT
Yüzde 6.28 oranında artışla 1, 235.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 296 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 79 artarak (% 1.83 ) 4, 950
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, BFREN, CMBTN, KONYA, MEPET