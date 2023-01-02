Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2023 09:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 31.10.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091755


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:155.592
Değişim :  1,50% |  82,56
Açılış :  5.568  
Önceki Kapanış :  5.509  
En Yüksek
5.592 En Düşük
5.568
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 33,00 27.196.780 % 10,00  
KONYA 3.773,00 41.294.615 % 10,00  
BFREN 4.323,00 9.303.096 % 10,00  
YBTAS 71.485,00 428.910 % 10,00  
TERA 21,42 4.388.958 % 9,96  
daha fazla
10:13 Alış Satış %  
Dolar 18,7231 18,7304 % 0,15  
Euro 19,9818 20,0356 % 0,04  
Sterlin 22,5514 22,6645 % 0,05  
Frank 20,1753 20,2968 % 0,15  
Riyal 4,9670 4,9919 % 0,13  
daha fazla
10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.098 1.098 1,74  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.413 7.484 51,00  
Yarım 3.590 3.655 22,00  
Çeyrek 1.800 1.827 11,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,42 14,45 0,05  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 10:13
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru