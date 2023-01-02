GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 09:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 31.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091755
BIST
10:155.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 82,56
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.592
En Düşük
5.568
10:1518,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:1520,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:151.098,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.098,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TUREX
|33,00
|27.196.780
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|41.294.615
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|9.303.096
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.388.958
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|14.184.201
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|PRDGS
|9,54
|24.005.575
|% -4,60
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ASELS
|63,45
|841.540.090
|% 2,09
|
|THYAO
|142,80
|734.412.037
|% 1,35
|
|ENKAI
|34,56
|460.474.075
|% 4,28
|
|EKGYO
|8,84
|456.936.902
|% 1,26
|
|TCELL
|39,16
|432.133.947
|% 3,38
|
|EKGYO
|8,84
|456.936.902
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,35
|344.760.237
|% 2,00
|
|PETKM
|20,26
|376.567.102
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,86
|220.739.517
|% 0,70
|
|SKBNK
|3,10
|52.220.215
|% 1,31
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7231
|18,7304
|% 0,15
|
|Euro
|19,9818
|20,0356
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5514
|22,6645
|% 0,05
|
|Frank
|20,1753
|20,2968
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9670
|4,9919
|% 0,13
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.413
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.590
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|