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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.02.2023 21:43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesidir.
Fon, portföyünün en az yüzde ellisi oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar.
Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında,
Fon portföyünün azami yüzde onbeşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,
Fon portföyünün asgari otuzu BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında, Danışma komitesi tarafından onaylanmış katılım esaslarına uygun yurt içi ortaklık paylarında,
BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, Danışma komitesi tarafından onaylanmış katılım esaslarına uygun yurt içi ortaklık paylarına fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla değerlendirilir.
Fon portföyüne, fon portföyünün azami yüzde beşi oranında Borsa veya Borsa Dışı Vaad Sözleşmelerinde değerlendirilebilir.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 11. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 24.02.2023 24.02.2023
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 20 24.02.2023 24.02.2023
BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ 15 24.02.2023 24.02.2023
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 24.02.2023 24.02.2023

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 50-70 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
DİĞER 0-20 Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
DİĞER 0-15 Türk Lirası Cinsinden - Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya -Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Katılım Finans İlkelerine Uygun Olanlar)
DİĞER 30-50 1) BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar 2) Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
DİĞER 0-5 Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri / BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117405


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Yarım 3.668 3.706 0,00  
Çeyrek 1.834 1.853 0,00  
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Gümüş Gr. 12,52 12,53 0,02  
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