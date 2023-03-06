GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 06.03.2023Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün en az %80'ini kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler.Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBurak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 27 HayırŞadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 28 HayırAhmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 HayırMetin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 06.03.2023 28 SPK Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı HayırSinem EDİGE Fon Kurulu Üyesi 06.03.2023 SPK Düzey 3 Lisansı HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 06.03.2023 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 26 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 06.03.2023 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 06.03.2023 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi/Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 06.03.2023 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 06.03.2023 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 06.03.2023 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 06.03.2023 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi /Kıdemli Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri Batur 06.03.2023 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıOlcay Karabina 06.03.2023 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıToygar Sekmen 06.03.2023 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıÖgeday Gürbüz 06.03.2023 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 7 SPK Düzey 3 LisansıAli Dartanel 06.03.2023 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.- SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFaruk Demirkol 06.03.2023 2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120477BIST