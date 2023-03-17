GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2023 15:51
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125863
BIST
17:185.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -34,66
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1819,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1820,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:181.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.132.964
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.891.137
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,76
|22.570.086
|% -7,83
|
|PENTA
|21,66
|544.523.126
|% -7,04
|
|ULUSE
|154,40
|102.797.155
|% -5,22
|
|KRGYO
|13,18
|25.021.231
|% -5,04
|
|ASTOR
|64,35
|5.680.234.854
|% 9,07
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|ASELS
|57,40
|3.498.882.156
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,16
|2.867.201.396
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|YKBNK
|11,41
|2.060.493.097
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,21
|1.037.834.408
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,04
|535.409.419
|% 7,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0051
|% 0,08
|
|Euro
|20,2128
|20,2208
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,0274
|23,1429
|% 0,37
|
|Frank
|20,4000
|20,5229
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|31,96
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|19,46
|
|Cumhuriyet
|7.979
|8.100
|92,00
|
|Tam
|8.011
|8.092
|106,00
|
|Yarım
|3.927
|3.960
|52,00
|
|Çeyrek
|1.964
|1.980
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,25
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-1,29
|