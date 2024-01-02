GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 11:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
SOLACTIVE GLOBAL METAVERSE INDEX NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 40 17.10.2023 02.01.2024
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 40 .17.10.2023 02.01.2024
BIST ILETISIM GETIRI 10 . 14.03.2022
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 . 14.03.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231174
BIST
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13:387.577
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 106,49
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3829,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2019
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7183
En Düşük
29,4693
13:3832,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0521
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:381.982,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.982,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.792.148
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.750.364
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|228.643.209
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.012.361
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,94
|117.543.582
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.407.484.367
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|3.101.665.238
|% 3,24
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|EREGL
|41,96
|1.663.841.159
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,92
|1.383.621.045
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,31
|817.385.191
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,07
|723.317.365
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|BEGYO
|3,06
|157.920.110
|% 4,79
|
|ISCTR
|23,48
|1.246.431.165
|% 0,51
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7096
|29,7134
|% 0,68
|
|Euro
|32,7342
|32,7577
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,6614
|37,8503
|% 0,61
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|996,11
|998,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.107,96
|1.112,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,86
|78,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,83
|2.075,13
|% 0,66
|