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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2024 11:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
SOLACTIVE GLOBAL METAVERSE INDEX NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 40 17.10.2023 02.01.2024
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 40 .17.10.2023 02.01.2024
BIST ILETISIM GETIRI 10 . 14.03.2022
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 . 14.03.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231174


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BIST En Aktif Hisseler13:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 58,90 43.777.558 % 9,99  
BRSAN 650,00 623.792.148 % 9,98  
FLAP 12,01 50.837.595 % 9,98  
QNBFL 986,00 6.394.434 % 9,98  
SAMAT 44,54 10.395.004 % 9,98  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 29,7096 29,7134 % 0,68  
Euro 32,7342 32,7577 % 0,18  
Sterlin 37,6614 37,8503 % 0,61  
Frank 34,9384 35,1489 % -0,09  
Riyal 7,9030 7,9426 % 0,71  
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13:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,02 24,05 % 0,66  
Platin 996,11 998,97 % 0,66  
Paladyum 1.107,96 1.112,37 % 0,66  
Brent Pet. 78,86 78,86 % 0,66  
Altın Ons 2.074,83 2.075,13 % 0,66  
Seans Raporu 13:36
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