GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2013 3.08 96.922014 13.27 86.732015 14.46 85.542016 6,63 93,372017 6,97 93,032018 5,69 94,312019 7 932020 9 912021 7 932022 7 932023 7 93Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBurak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 28 HayırAhmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 26 HayırŞadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 29 HayırMetin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 29 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı HayırSinem EDİGE Fon Kurulu Üyesi 01.01.2022 28 SPK Düzey 3 Lisansı HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTalat SOYSAL 21.02.2018 24Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 21.02.2019 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 27 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 21.02.2019 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 21.02.2019 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 21.02.2019 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 21.02.2019 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri Batur 16.03.2021 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıOlcay Karabina 13.07.2021 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıToygar Sekmen 25.04.2022 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAli Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFaruk Demirkol 01.12.2022 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAhmet Yetkin Şeşen 09.03.2023 11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş.- Trader 03.2023-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBehlül Kataş 14.07.2023 08.2019-06.2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 07.2023 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248123BIST