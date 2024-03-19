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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.03.2024 16:23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, asgari %1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25'ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 60-90 Bakanlıkça İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
DİĞER 0-29 Türk Lirası cinsinden, Borsa'da işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri / BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
DİĞER 10-30 BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları
DİĞER 0-25 Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
DİĞER 1-20 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260236


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TURGG 775,50 51.949.422 % 10,00  
PKART 84,15 18.363.659 % 10,00  
DERIM 29,70 9.314.347 % 10,00  
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Gümüş ONS 24,83 24,85 % 0,66  
Platin 897,15 899,20 % 0,66  
Paladyum 1.002,71 1.005,95 % 0,66  
Brent Pet. 87,09 87,09 % 0,66  
Altın Ons 2.152,90 2.153,24 % 0,66  
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