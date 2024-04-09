GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.04.2024 13:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 28 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 26 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 29 Hayır
Metin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 29 SPK Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU Fon Kurulu Üyesi 05.04.2024 25 SPK Düzey 3 Lisansı Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271561
BIST
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12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,2101
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3535,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1114
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.432,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 26,49
|Açılış
|: 2.433,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1995
|32,2041
|% 0,66
|
|Euro
|35,0247
|35,0358
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,1055
|41,3116
|% 1,11
|
|Frank
|35,8778
|36,0576
|% 1,11
|
|Riyal
|8,6407
|8,6840
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,02
|28,04
|% 0,66
|
|Platin
|982,64
|983,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,46
|1.071,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,62
|90,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,78
|2.350,13
|% 0,66
|