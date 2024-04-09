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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.04.2024 14:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 28 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 26 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 29 Hayır
Metin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 29 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU Fon Kurulu Üyesi 05.04.2024 25 SPK Düzey 3 Lisansı Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271576


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 171,60 10.441.534 % 10,00  
ENTRA 14,64 22.524.313 % 9,99  
UFUK 313,75 24.994.244 % 9,99  
TETMT 13.465,00 28.861.320 % 9,99  
DAPGM 35,50 341.744.268 % 9,98  
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Dolar 32,1990 32,2069 % 0,67  
Euro 35,0141 35,0294 % 0,30  
Sterlin 41,1071 41,3132 % 1,12  
Frank 35,8797 36,0596 % 1,12  
Riyal 8,6410 8,6843 % 0,89  
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12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,97 28,00 % 0,66  
Platin 979,82 985,26 % 0,66  
Paladyum 1.066,01 1.069,06 % 0,66  
Brent Pet. 90,52 90,52 % 0,66  
Altın Ons 2.347,81 2.348,22 % 0,66  
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