GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 11:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1
Varsa İade Tutarı (TL)
11599
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
23354,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 9,4
Brüt Getiri (%)
% 9,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
23354,04
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2020 - 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856623
BIST
11:47119.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 634,01
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:476,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
11:477,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:47397,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 397,08
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.974.910
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.015.866
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.999.315
|% 9,83
|
|KENT
|832,40
|24.529.712
|% 9,82
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,93
|60.525.623
|% -6,17
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.072.218.961
|% 1,34
|
|SISE
|6,57
|817.131.417
|% 1,23
|
|PETKM
|4,38
|603.628.049
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,42
|580.975.917
|% 4,74
|
|GARAN
|8,25
|480.629.318
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.072.218.961
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,94
|264.068.040
|% 3,19
|
|PETKM
|4,38
|603.628.049
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,42
|580.975.917
|% 4,74
|
|SISE
|6,57
|817.131.417
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5812
|8,6242
|% 0,03
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,11
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,00
|
|Tam
|2.646
|2.659
|7,20
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,50
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,12
|
Seans Raporu
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12:01MPARK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 487, 87 artarak (% 0.44 ) 110, 768