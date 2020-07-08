GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,14Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,17Varsa İade Tutarı (TL)24039Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)55255,69Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,7Brüt Getiri (%)-% 2,25Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)55255,69Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 6AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2020 2. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856711BIST