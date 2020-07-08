GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 12:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,14
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,6
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
29353,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,9
Brüt Getiri (%)
% 2,93
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
29353,92
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856713
BIST
14:13119.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 416,30
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:136,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:137,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:13397,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,80
|Açılış
|: 397,77
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.141.213
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.203.521
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.375
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.519.817
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.041.064
|% -5,95
|
|SONME
|8,72
|17.316.560
|% -5,73
|
|OZGYO
|2,57
|58.970.475
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|858.728.455
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|378.737.188
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6221
|% 0,01
|
|Frank
|7,2627
|7,3064
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,40
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,60
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
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