GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 12:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,34
Varsa İade Tutarı (TL)
507334
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
72740,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,2
Brüt Getiri (%)
% 24,07
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
72740,01
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856714
BIST
14:13119.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 401,87
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:136,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:137,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:13397,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,88
|Açılış
|: 397,85
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.141.213
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.205.695
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.384
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.533.588
|% -9,92
|
|SONME
|8,68
|17.390.811
|% -6,16
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.518.290
|% -5,95
|
|MARTI
|1,42
|22.817.858
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,30
|1.856.666.765
|% 2,68
|
|SISE
|6,52
|1.203.606.746
|% 0,46
|
|GARAN
|8,23
|859.473.421
|% -1,08
|
|PETKM
|4,39
|850.233.388
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,40
|746.683.353
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,30
|1.856.666.765
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|378.965.006
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|850.233.388
|% -0,68
|
|SISE
|6,52
|1.203.606.746
|% 0,46
|
|TRKCM
|4,40
|746.683.353
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5789
|8,6220
|% 0,01
|
|Frank
|7,2628
|7,3066
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,96
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.597
|12,90
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,20
|
|Yarım
|1.289
|1.303
|6,50
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,00
|