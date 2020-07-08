GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 13:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,68
Varsa İade Tutarı (TL)
5322
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1138,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,3
Brüt Getiri (%)
% 6,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1138,75
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856732
BIST
13:05119.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 40,44
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:056,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:057,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:05397,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,72
|Açılış
|: 397,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.900.245
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.997
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.798.331
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.778.894
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.645.311
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.521.782
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|SONME
|8,69
|15.378.761
|% -6,05
|
|FENER
|12,96
|68.317.060
|% -5,95
|
|TEKTU
|1,97
|122.548.111
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,26
|1.294.045.005
|% 0,89
|
|SISE
|6,51
|1.119.132.725
|% 0,31
|
|PETKM
|4,39
|772.298.838
|% -0,68
|
|GARAN
|8,21
|733.246.468
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,39
|705.042.208
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,26
|1.294.045.005
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,91
|349.996.294
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|772.298.838
|% -0,68
|
|SISE
|6,51
|1.119.132.725
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,39
|705.042.208
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6150
|% -0,08
|
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,72
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.595
|11,20
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,50
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,60
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|