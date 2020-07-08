GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 13:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,75
Varsa İade Tutarı (TL)
6239
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
894,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4
Brüt Getiri (%)
% 9,43
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
894,04
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856738
BIST
13:05119.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 40,44
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:056,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:057,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:05397,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,72
|Açılış
|: 397,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.114.997
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|33.897.744
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.798.331
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.778.309
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.645.311
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.518.017
|% -9,92
|
|FENER
|12,94
|68.238.768
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|SONME
|8,69
|15.358.477
|% -6,05
|
|OZGYO
|2,55
|47.522.172
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,26
|1.293.760.556
|% 0,89
|
|SISE
|6,51
|1.118.609.944
|% 0,31
|
|PETKM
|4,39
|762.431.276
|% -0,68
|
|GARAN
|8,21
|730.661.486
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,40
|704.221.331
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,26
|1.293.760.556
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,92
|349.561.256
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|762.431.276
|% -0,68
|
|SISE
|6,51
|1.118.609.944
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,40
|704.221.331
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5723
|8,6153
|% -0,07
|
|Frank
|7,2606
|7,3043
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,75
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.596
|11,90
|
|Tam
|2.652
|2.664
|12,20
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|6,00
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,09
|