GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.900.245
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.114.997
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|3.798.331
|% 9,99
|LKMNH
|8,73
|41.778.894
|% 9,95
|VKFYO
|5,81
|9.645.311
|% 9,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5721
|8,6150
|% -0,08
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% 0,14
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,72
|Altın Gr.
|398
|398
|1,72
|Cumhuriyet
|2.576
|2.595
|11,20
|Tam
|2.651
|2.663
|11,50
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,60
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,19
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 13 değişimle 119185 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 06 değişimle 119262 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0 değişimle 119343 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 09 değişimle 119451 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 15 değişimle 119514 puandan