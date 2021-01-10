GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,2Varsa İade Tutarı (TL)1690714,38Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1167346,96Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,19Brüt Getiri (%)% 11,28Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1167346,96Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 31.12.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899197BIST