GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,38Varsa İade Tutarı (TL)363904,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)891851,31Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 9,36Brüt Getiri (%)% 13,17Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)713481,05Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 8AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 31.12.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899224BIST