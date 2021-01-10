GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2021 22:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,48
Varsa İade Tutarı (TL)
19544,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3035,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,04
Brüt Getiri (%)
% 18,91
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3035,27
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899247
BIST
14:331.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:337,4469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:339,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:33441,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,77
|Açılış
|: 441,89
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:32
|YAPRK
|88,55
|17.716.441
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|203.658.474
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.377.693
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.572.763
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.424.218.587
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.121.009.741
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|876.699.256
|% 3,11
|
|TCELL
|17,13
|781.106.059
|% 1,66
|
|KOZAA
|17,25
|717.237.356
|% 5,31
|
|SKBNK
|1,66
|876.699.256
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.121.009.741
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,70
|492.342.692
|% 6,30
|
|PETKM
|5,34
|623.085.361
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|214.332.305
|% 0,00
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4489
|% 1,03
|
|Euro
|9,0594
|9,0680
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,9920
|10,0421
|% 0,21
|
|Frank
|8,3113
|8,3613
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9741
|1,9840
|% 0,75
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,07
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|-34,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,69
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,36
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|