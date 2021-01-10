GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2021 22:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,91
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
310189,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,29
Brüt Getiri (%)
% 18,18
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
197393,07
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899249
BIST
14:391.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:397,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:399,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:39441,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,87
|Açılış
|: 441,99
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YAPRK
|88,55
|17.716.795
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.384.657
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|203.688.917
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.572.763
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.446.897.069
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,56
|1.121.880.255
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,67
|877.905.941
|% 3,73
|
|TCELL
|17,14
|783.502.680
|% 1,72
|
|KOZAA
|17,28
|727.528.288
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,67
|877.905.941
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,56
|1.121.880.255
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,68
|495.467.832
|% 5,51
|
|PETKM
|5,33
|623.611.261
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,40
|399.676.920
|% 0,29
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4414
|7,4468
|% 1,00
|
|Euro
|9,0584
|9,0671
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,9981
|10,0482
|% 0,27
|
|Frank
|8,3168
|8,3669
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% 0,79
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,07
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|-34,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,69
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,36
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|